Colombia y Alemania firman acuerdo de cooperación en el sector agro

Sumado a ello, se reconoció por parte del ministro Federal de Alimentación y Agricultura, Cem Özdemir, la importancia de fortalecer el rol de la mujer, la inclusión de las comunidades indígenas y de los más vulnerables del sector rural.

“Es claro que no hay ninguna reforma o no se tendría ningún avance sin paz, sin reconciliación, y ahí me quito el sombrero frente a lo que han hecho, y estén seguros que nosotros los apoyaremos decididamente, pues su éxito es nuestro éxito”, dijo Özdemir.