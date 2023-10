Transportadores de carga ajustarán costos por aumento de diésel

“Toca reajustar porque si no terminamos subsidiando el país. El sector de transporte de carga puede llegar a una parálisis. Si a mí no me da el camión para mandarlo a viaje, no es rentable. Tocará que ocurra la debacle”.

Mauricio Alvarado, gerente de una empresa de transporte de carga en Barranquilla, agregó: “El efecto para nosotros es catastrófico. El acpm representa en nuestra canasta de costos el 40 % en la estructura, eso impactaría finalmente un incremento aproximado del 15 % de nuestras tarifas. No veo claro que la inflación aguante ese número para trasladarlo a nuestros clientes finales, sería como duplicar las tarifas”.