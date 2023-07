“Gobierno está sobre el tiempo frente al riesgo de cortes de luz en la Costa”

Es así como se enfocó en el otorgamiento de puntos de conexión para renovables, pero aquí se puede presentar un inconveniente ya que estos deben tener una red de transmisión suficiente para transportar la energía que se genere.

“Ahora se le quiere echar la culpa a la demanda y no es así. Este problema lo que pone de manifiesto es la falta de previsión, ya que la finalidad de UPME es ir adelante en los acontecimientos y no a la zaga y no dejarse sorprender”, agregó Acosta.