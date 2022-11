Alimentos y otros productos subirán con la reforma: gremios

Asocarbono, la Asociación Colombiana de Actores del Mercado del Carbono, dijo que se plantea que la no causación del impuesto al carbono no podrá exceder en ningún caso el 50 % del gravamen y que la certificación de carbono neutro, para la no causación del impuesto, no se podrá volver a utilizar para obtener beneficio tributario.

“Esto castiga el naciente mercado del carbono en Colombia y limita la dinámica de generación de nuevas iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero”, señaló.