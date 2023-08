Acolgen lanza campaña para promover uso eficiente de energía eléctrica y agua

‘Que tu foco sea ahorrar’ se enfocará en darles a los colombianos tips de ahorro de agua y energía para que todos aporten a un mejor uso de estos recursos con los que contamos en nuestro país.

Entre estos consejos sobresalen algunos como desconectar los aparatos electrónicos o electrodomésticos mientras no estén en uso, apagar las luces cuando no sean necesarias, usar bombillos LED que utilizan 75 % menos energía y duran 25 veces más, pasar menos tiempo en la ducha, revisar que no haya fugas y/o goteras en los grifos y tuberías, entre otros.

“Este es un llamado que le queremos hacer a todos los colombianos. Se viene un fenómeno de ‘El Niño’ y es fundamental que cuidemos los dos recursos que tenemos: el agua y la energía eléctrica. Hay que entender que en Colombia, los grandes embalses son multipropósito y sirven para distritos de riego, acueductos, entre otros, entonces debemos ahorrar agua. Y en nuestros hogares debemos ser más conscientes, por ejemplo, de qué electrodomésticos consumen más energía para usarlos de manera más racional”, señaló la presidente de Acolgen, Natalia Gutiérrez.