Tras la confirmación de la importación de gas y la posterior entrega del recurso a varias empresas por parte de TPLGas (filial del grupo TPL Energía), los cuestionamientos al Gobierno han surgido por no escuchar las alarmas del sector.

Uno de esos fue Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), criticó el negacionismo que sostiene tuvo el Gobierno al ignorar los llamados de atención que le hacían por la crisis del gas natural.

“En febrero anunciábamos que de seguir como íbamos, en diciembre tendríamos que importar gas natural. Las autoridades dijeron que era alarmista esta proyección, en redes sociales alimentaron el negacionismo”, aseguró.

Y agregó que este lunes “nos levantamos con esta lamentable realidad. Esto es lo que produce ignorar las alarmas, esto es lo que produce no atender las alertas. No son las únicas alertas que hemos levantado. Ojalá no sean ignoradas”.

El pasado 29 de noviembre TPLGas recibió en la planta regasificadora Spec la primera carga de Gas Natural Licuado (GNL), con la cual soporta el inicio este domingo, 1 de diciembre el suministro de Gas Natural Importado (GNI) a 8 empresas del país, convirtiéndose en un nuevo aliado del Sistema Energético Nacional para garantizar la seguridad energética.

TPLGas es la primera comercializadora de Gas Natural Importado (GNI) en Colombia. Conforme a la regulación vigente, TPLGas está autorizada y en capacidad de comercializar gas natural importado en el mercado primario y gas natural nacional en el mercado secundario.

En ese sentido, la compañía puso a disposición del mercado 40.000 MBTUD en firme, contribuyendo a solventar la difícil oferta de gas natural por el que atraviesa el país, considerando que de acuerdo con el Gestor del Mercado se estima un déficit del orden del 8,2 % de la demanda total en el 2025 y, en 2026, éste llegaría a un 20,6 %.

“La creación de esta empresa representa un hito en el compromiso de TPL energía por transformar la matriz energética de Colombia. El objetivo de TPLGas es ser un actor clave en el desarrollo del sector gasífero y contribuir tanto al bienestar de las comunidades como al progreso económico del país”, aseguró Luis Miguel Fernández, CEO de TPL Energía.