Los días pasan, pero el rechazo mundial a los cantos racistas de los que fue víctima Vinicius Junior el pasado domingo en el partido entre Real Madrid y Valencia por la Liga de España, continúan.

Y no es para menos. Los fuertes dichos provocaron tristeza y hasta llanto en el jugador brasileño, quien se mostró visiblemente afectado por esta situación que se presentó.

Una de las personas que se unió a estas voces de apoyo, pero que también prometió resultados, fue Rita Bosaho Gori, directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad de España, quien, antes de participar en la IX Jornada de Innovación Investigativa de la Red-HILA de la Universidad Simón Bolívar, habló con EL HERALDO acerca de este tema.

“Lo que ha pasado con Vinicius es la naturalización sistemática del racismo que está impregnado en toda nuestra sociedad y en todos los ámbitos sociales, tanto en la cultura, el deporte y la educación. No es una realidad excepcional en España, más allá del ruido que haya producido este acontecimiento en el partido entre Real Madrid y Valencia”, expresó la funcionaria.

La trabajadora del Ministerio de Igualdad explicó un poco lo que vienen haciendo para contrarrestar esta problemática.

“Es muy difícil comprobar los delitos de odios por racismo y la Fiscalía suele retirar algunas de las propuestas que presenta porque es muy difícil de comprobarse. El hecho de que estas cosas estén sucediendo en una ciudad grande impacta a nivel social, sobre todo por la fama que tienen estas personas en su ámbito, en este caso el deporte. Lo que estamos haciendo en el Ministerio de Igualdad es generar un marco de leyes de igualdad muy amplias. Estamos trabajando en un marco de ley contra el racimo, la discriminación, llevamos un poco más de un año y ya está casi cerrada”, explicó.

“Hay que implementar normativa. Sabemos que el racismo lo sostiene algo que sucedió en un momento determinado y somos totalmente conscientes de que no impacta solamente en España, sino en todo el mundo. Esto es una herencia colonial que estamos viviendo todas las personas no blancas que vivimos en España y en todo el mundo. Los tiempos están cambiando y creemos que esta ley va a servir, está lista para que se debata en el Consejo de Ministros. Estamos trabajando en ello, no solo yo, sino todo mi equipo de trabajo junto a la ministra Irene Montero y estamos volcados en que esta ley se apruebe en España”, complementó.

La española también habló del trabajo que hacen mancomunadamente con la Liga.

“Lo que nosotros hemos hecho es que se han escrito una serie de cartas a las entidades que tienen que ver directamente con el deporte, como lo es la Liga y los equipos, para que así se genere el marco para poner en marcha los protocolos y que estos funcionen. Hay legislación suficiente para esto, pero no se pone en marcha. Este caso, y por la situación que estamos viviendo, todos tenemos la responsabilidad para que esto no vuelva a ocurrir”, enfatizó.

Sobre si ha hablado o no con Vinicius aseguró que: “No he tenido la oportunidad hablar con Vinicius. Podría ser que hable con él. No es que él sea especial, porque también le pasa a nuestros niños, que sufren acoso racista a muy temprana edad. El conocimiento del racismo es bien complejo en todas las sociedades, tenemos que hacer trabajos de pedagogías”.

La funcionaria manifestó la razón por la cual, a su modo de ver, en el fútbol se ve mucho racismo.

“A veces se generan espacios de impunidad muy grande y el fútbol es algo emocional. A veces eso sale, también pasa cuando discutes con un familiar, de repente te salen las cosas emocionales profundas, como el racismo y el machismo. No digo que ocurra siempre, pero sí pasa. Lo que tenemos es que llevar a cabo una gran pedagogía para rechazar el discurso del racismo”, apuntó.

Por último, la directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad de España invitó a todos los jugadores que sufran cantos de racismo a que denuncien estos actos.

“Yo le diría a todos los jugadores que pasan por esto que lo denuncien. Deben confiar en los mecanismos. Lo que pasa es que la gente no tiene confianza a la hora de denunciar. La gente piensa que no se le va a hacer caso, pero sí hay mecanismos que dificultan estas denuncias, pero trabajamos para agilizar este proceso”, concluyó.