Lo mejor de los octavos de final: samba, sorpresas, revelaciones y más...

Después de la exhibición de Jude Bellingham frente a Senegal que volvió a colocar al joven centrocampista inglés (19 años) en el escaparate del fútbol mundial, todo fueron elogios para un chaval codiciado por los grandes clubes de Europa.

El conjunto africano sufrió al medio del Borussia Dortmund, que firmó un partidazo y asistió a Jordan Henderson en el primer gol británico. Su actuación en el torneo, ha hecho que su cotización suba como la espuma.

BELLINGHAM ILUSIONA al MADRIDISMO



"¿Fichar por el Real Madrid? VEREMOS, VEREMOS". Atentos a la secuencia en #JUGONES. pic.twitter.com/5GT0Z8qXOp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 5, 2022

Ya en la calma del hotel, al día siguiente, un aficionado grabó a Bellingham y a Henderson, publicó el vídeo y enseguida se convirtió en viral. "Eres el mejor centrocampista del mundo. Ven al Real Madrid", dijo el aficionado. Henderson, respondió: "No, no, al Real Madrid no. No va a ir al Real Madrid".

El aficionado insistió y vendió al club blanco con un caramelo: "Si vas al Real Madrid, ganarás el Balón de Oro". Entonces, Bellingham, respondió: "Ya veremos". El madridismo, sueña.