¿Qué hacen los peloteros colombianos en medio de la huelga en la MLB?

“Lo único que uno puede controlar es seguir preparándose y tratando de mejorar cosas nuevas para cuando llegue el momento de jugar. En este tiempo me la he pasado buscando la mejor versión de mí, mejorando mi velocidad, mi mecánica, viendo las cosas buenas y malas del año pasado, enfocándome en esas cosas. Estoy cogiendo estos días como si estuviese en el spring training (entrenamiento primaveral) y me he mantenido bien, y esperando que en estos días se presenten buenas noticias”, comentó Crismatt en diálogo con EL HERALDO.