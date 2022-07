“No me voy de Junior como quisiera”: Miguel Borja

Casi al mismo tiempo que River Plate lo presentaba oficialmente como su nuevo delantero, Miguel Borja publicaba en sus redes sociales un mensaje de despedida para la familia juniorista.

El delantero, de 29 años de edad, que fue transferido por el cuadro rojiblanco y Palmeiras al conjunto argentino, después de una extensa y novelesca negociación, expresó una vez más su amor hacia el club caribeño y aseguró que procurará volver como jugador o en otra condición.

Sin embargo, lamentó marcharse sin poder levantar un solo trofeo en este segundo ciclo como ‘tiburón’. En el primero solo se alzó con la Superliga.

“Hoy quiero agradecer nuevamente la oportunidad de haber vivido una nueva etapa con el equipo de mis amores. No me voy como quisiera, porque sé que todos queremos títulos y esta vez no fue posible, pero siempre los llevaré en mi corazón”, dijo Borja en su publicación en redes.

“Hoy tengo una oportunidad importante para mi familia y mi carrera como profesional que espero aprovecharla al máximo, y dejando el nombre del país en alto”, agregó.

Borja remató diciendo: “Como siempre digo, a Junior lo llevo siempre en mi corazón, y sé que en algún momento nos volveremos a encontrar, no sé desde qué área, pero daré todo de mí para que eso ocurra. Muchas gracias, ‘Tiburones’”.