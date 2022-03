Nadal perdió su invicto en la final de Indian Wells

Mermado por problemas físicos y con un gran desgaste en el cuerpo, Rafael Nadal perdió este domingo la final de Indian Wells ante un muy convincente Taylor Fritz y puso punto final a su extraordinaria racha de 20 partidos seguidos ganando desde que empezó el año.

Fritz, de 24 años y número 20 del mundo, dio la campanada y doblegó a Nadal por 6-3 y 7-6(5) en dos horas y 6 minutos para convertirse en el primer estadounidense en llevarse Indian Wells desde Andre Agassi en 2001.

Despúes de su épico duelo de más de tres horas ante su compatriota Carlos Alcaraz, Nadal estuvo muy incómodo sobre la pista, nunca pudo desplegar su habitual energía y rabia, y tuvo que pedir en dos ocasiones la asistencia de los servicios médicos para ayudarle con los dolores en el pecho que ya habían aparecido en la semifinal del sábado.

"Todo lo que puedo decir es que respirar ahora es difícil para mí. No sé, cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo", explicó Nadal tras la final.

"No sé si es algo en las costillas, no lo sé aún. Cuando respiro y cuando me muevo es como si tuviera una aguja dentro todo el tiempo. Me hace sentirme un poco mareado porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho", añadió.

Triple ganador de Indian Wells (2007, 2009 y 2013), Nadal se quedó a las puertas de su cuarta corona en el desierto californiano y también de su cuarto torneo seguido en 2022 tras sus victorias en el Abierto de Australia, Melbourne y Acapulco.