España vs. Marruecos: algunos marroquíes no saben a quién apoyar

Entre las peñas de equipos españoles que se encuentran en casi cada ciudad marroquí está la "Gent blaugrana d'Anfa" de Casablanca, presidida por Youssef Bennani, natural precisamente de Tetuán.

"Yo he nacido blaugrana", afirma Bennani, quien confiesa tener que elegir "entre papá y mamá" de cara al partido de octavos, pero, al final, no tiene duda: " Que gane el mejor, pero me gustaría que fuera Marruecos, mi bandera es mi bandera".

Y es que es la primera vez desde 1986 que la selección marroquí pasa a la fase de octavos de un mundial y la primera que gana un partido en esta competición desde hace 23 años. Todo ello en medio de una subida del coste de vida que empieza a afectar a su gente.

"Se respira mucha alegría, mucha locura, y la necesitábamos. Después del covid, la guerra de Ucrania, la gasolina que sube, los precios que aumentan, es la sonrisa que estábamos esperando", dice Bennani.