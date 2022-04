Masiva presencia de colombianos en campos de entrenamientos de la MLB

Después de mucha incertidumbre por la huelga de actividades de los peloteros al no ponerse de acuerdo con los organizadores de las Grandes Ligas, finalmente esta temporada de la MLB está a las puertas de comenzar.

La campaña, en la que clasificarán 12 equipos a la postemporada, se iniciará el próximo 7 de abril y cada novena disputará un total de 162 encuentros en la fase regular del torneo.

Pero antes de que se lance la primera bola oficialmente sobre el diamante, se vienen jugando partidos, como es habitual, en los campos de entrenamiento, en donde la presencia de peloteros colombianos es masiva.

Aunque no todos se quedarán esta campaña con sus equipos-puesto que algunos jugarán ligas menores y no harán parte del roster oficial- no deja de ser llamativa la gran presencia de nuestros deportistas en los entrenamientos de primavera.

Una de las novenas que contará con la presencia de dos atletas colombianos para esta temporada serán los Mellizos de Minnesota, los cuales se reforzaron con el cartagenero Giovanny Urshela y con el bolivarense Jhon Romero.

Romero tuvo una destacada actuación en el juego en el que su equipo se impuso 9-4 ante los Piratas de Pittsburgh. El relevista colombiano trabajó en la octava entrada y ponchó a tres bateadores, entre esos a su compatriota y debutante Francisco Acuña. Jair Romero no vio acción en esa ocasión.

‘Gio’, por su parte, actuó ante los Rays de Tampa Bay este y se fue de 4-2, con dos imparables. Se prevé que el tercera base sea uno de los peloteros estelares de los de Minnesota esta campaña.

En los Piratas actuó el pasado viernes el lanzador arjonero José Quintana, quien fue el abridor en el empate 6-6 de su equipo ante los Azulejos de Toronto. El pitcher colombiano lanzó 4 entradas, en las que le hicieron dos carreras, le conectaron 4 hits y dio un boleto en 54 lanzamientos.

Medios en Estados Unidos indican que Quintana sería el lanzador abridor de los Piratas en el debut en esta campaña ante los Cardenales de San Luis.

Una de las promesas que se transformó en realidad la campaña anterior fue el lanzador diestro Luis Patiño, quien este año no estará solo en los Rays de Tampa Bay. En el roster estará su paisano y flamante campeón de la Serie del Caribe con los Caimanes de Barranquilla Harold Ramírez, quien abandonó a los hoy llamados Guardianes de Cleveland.

El ‘Pitbull’ ya dejó su marca sobre el diamante con su nuevo equipo. Lo hizo en la victoria 9-3 sobre los Medias Rojas de Boston el pasado viernes. El bolivarense se fue de 4-2, con dos remolcadas y una anotada.

Otra de las caras nuevas de los nuestros en los juegos de primavera ha sido Meibrys Viloria, quien con los Rangers de Texas ha estado poco tiempo dentro del diamante.

Óscar Mercado, quien tuvo como compañero a Ramírez la campaña anterior, seguirá defendiendo la camiseta de los Guardianes de Cleveland.

El jardinero derecho vio actividad en la victoria 5-1 de su equipo ante los Arizona Diamondbacks el pasado viernes. El colombiano se fue de 3-0, con dos ponches incluidos. Dayan Frías, compañero en los Guardianes, no jugó.

Pero la lista de los colombianos que están en los campos de entrenamientos y que sueñan con conseguir un lugar en el roster de los 40 peloteros de sus equipos no se queda en esos nombres.

En los Medias Rojas de Boston están Ronaldo Hernández y el sanandresano Jeter Downs; Jorge Alfaro y el barranquillero Nabil Crismatt en los Padres de San Diego, Dónovan Solano, Réiver Sanmartín y Andruw Salcedo con los Rojos de Cincinnati, Adrián Sánchez en los Nacionales de Washington, Guillermo Zuñiga en los Dodgers de Los Ángeles y Jordan Díaz en los Atléticos de Oakland.

En los próximos días ya las novenas deberán definir su roster de 40 peloteros, aunque ya se sabe que deportistas como Giovanny Urshela, Dónovan Solano, Nabil Crismatt, Harold Ramírez, Luis Patiño, Jorge Alfaro, Réiver Sanmartin y José Quintana son casi que piezas fijas en sus respectivos equipos.

La campaña de las Grandes Ligas se inaugurará el próximo jueves 7 de abril la rivalidad más grande en la historia de la MLB: Yanquis de Nueva York vs. Medias Rojas de Boston.