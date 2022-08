¿El Gobierno Petro apoyará los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027?

La ministra aseguró que en el mandato de Gustavo Petro la idea es hacer las justas panamericanas en la ciudad.

“Hay un tema y es que el presidente tiene la disposición de hacer los Juegos así él no los inaugure. Nos toca mirar la situación para ver cómo se hace. El presidente nunca ha dicho que no se harán, pero hay que renegociar, porque lo que valen los Juegos significaría no darle profundidad de deportes a niños. Por el tema de presupuesto nos tocaría eliminar todo lo que tenemos que hacer. Hay una responsabilidad muy grande. Tenemos una responsabilidad de tener los segundos Juegos hechos en Colombia y los hará Barranquilla, pero también tenemos que tener la responsabilidad como colombianos de no desfachar todo lo del país", puntualizó sobre el tema.