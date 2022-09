“Las mujeres están de moda”: Roberto Bruno

Bruno, quien a sus 52 años está a punto de graduarse como licenciado de Educación Física, se desempeña como director técnico de la Selección de fútbol sala de Colombia de mayores, pero un mes antes de comenzar Sudamericano Femenino fue llamado para ser quien dirigiera a las mujeres, invitación a la que respondió positivamente sin dudarlo dos veces.

“Fue una experiencia muy enriquecedora para mi carrera como entrenador. Luego de que regresé de ese torneo, no volví siendo el mismo, porque me llené mucho como director de cosas y detalles que a veces en el fútbol masculino no los podemos trabajar”, manifestó Roberto en una charla con EL HERALDO.

‘Tico’ comentó que, a pesar de tener varios años trabajando al servicio de la Federación, no dejó de “sorprenderle” el llamado para dirigir al seleccionado en el torneo femenino, pues siempre había estado vinculado al trabajo formativo con hombres.