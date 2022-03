Junior 0, Millonarios 2: duro tropiezo para las ‘Tiburonas’

No fue un buen día para las rojiblancas, que no estuvieron precisas en sus pases y algo erráticas de cara a la portería contraria. Sumado a eso, un grosero error de la golera paraguaya Soledad Belotto terminó de desinflar las ilusiones de las atlanticenses, que no pudieron evitar volver a caer frente a su gente.

En el primer tiempo fue un juego parejo, luchado y con pocas ocasiones de gol, en el que ambos cuadros intentaron penetrar la defensa contraria, pero sin la claridad suficiente para poder culminar sus ocasiones.