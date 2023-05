Julio Teherán debuta con los Cerveceros de Milwaukee

Vuelve y juega en Grandes Ligas. El lanzador bolivarense José Quintana estará en el montículo como pitcher abridor de los Cerveceros de Milwaukee en el juego contra los Gigantes de San Francisco, este jueves en el American Family Field, a partir de las 6:40 p.m.

Quintana retorna a la Gran Carpa después de su paso por el béisbol de República Dominicana (Toros del Este) y el de México (Sultanes de Monterrey y Toros de Tijuana).

Su último partido en Las Mayores fue con los Tigres de Detroit, el 10 de abril de 2021. Resultó debut y despedida, el único compromiso que encaró con el team felino antes de lesionarse.

El 8 de febrero de este año, el cartagenero recibió un contrato de Liga Menor y la invitación al Spring Training de parte de los Padres de San Diego, pero después fue enviado a la sucursal del conjunto californiano en Triple A, Chihuahuas de El Paso.

RHP Julio Teheran has been signed to a 1-year contract.



He will start tonight against the Giants.#ThisIsMyCrew pic.twitter.com/b25GOkiPL3