Javier Castell y la foto con Pelé que guarda como un tesoro

“Hace unos días, antes de su fallecimiento, al ver las fotos de Pelé en su cama abrazado con su hija, no pude dejar de sentir un profundo dolor: se desgarró en mí parte de una de las más felices épocas de mi vida como fue mi niñez, disfrutando al más genial jugador, a Pelé y a su mágica selección Brasil del 70. Yo creo que ha dejado de existir físicamente uno de los hombres más idolatrados, reconocidos y admirados en todo el planeta tierra de los últimos cien años”, expresó el ex jugador y ex entrenador.

“Perdón si la comparación es irrespetuosa, pero creo que Pelé fue para el fútbol lo que Mozart para la música, Miguel Ángel para la pintura, Cervantes para la literatura. Por eso, la única certeza que tenemos los seres humanos, nuestra finitud, hoy es más dolorosa, porque murió un hombre extraordinario, que hizo feliz durante muchos años a miles, millones de personas, murió el rey del fútbol, el más grande atleta del siglo XX. Pero ni siquiera él, que fue el único elegido por natura para que en su cuerpo y su cerebro viviera la perfección futbolística, pudo ganarle. Sin embargo, no tengo dudas de que su legado será eterno. Ya es eterno. Tal vez, en su honor, ya no deberíamos decir vamos a jugar al fútbol, sino vamos a jugar el juego de Pelé”, agregó Castell.

Y tuvo la fortuna verlo cara a cara e intercambiar algunas palabras. Un instante corto que dejó un recuerdo enorme en su vida.