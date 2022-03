Gol de Luis Díaz al Norwich, el mejor del mes de febrero

Luis Díaz ha tenido un primer mes soñado en el Liverpool. El guajiro fue presentado de gran manera, debutó, asistió, se ha ganado el respeto, la admiración y los elogios de hinchas, técnico y compañeros, anotó su primer gol —ante el Norwich—, se coronó campeón de la Copa de la Liga —frente al Chelsea—, ha sumado varias titularidades y minutos de juego y hoy recibió un galardón más, esta vez por haber anotado el ‘mejor gol del mes de febrero’, elegido en una encuesta por los aficionados ‘reds’.

En Anfield, por la jornada 26 de la Premier League, el exjugador del Junior jugó su segundo partido como titular, convirtiéndose en uno de los protagonistas del encuentro, tras sentenciar el juego con el 3-1.

Faltando diez minutos para finalizar el compromiso liguero, Díaz, tras una gran asistencia de Jordan Henderson, logró su primera anotación vistiendo la camiseta de los ‘reds’. Un pase al área y con una sutil picada con su pie izquierdo logró vencer al cancerbero Angus Gunn.

A special team move finished off in style



Luis Diaz’s first goal for the Reds has won Goal of the Month for February pic.twitter.com/iM9LoqoE0N