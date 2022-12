Equipos del Atlántico llegan a las finales de la Copa Claro por Colombia

La Copa Claro por Colombia no se desarrolla con partidos de fútbol tradicionales, en estos los jugadores aprenden a establecer acuerdos de convivencia, participan en espacios de inclusión e igualdad, los equipos de juego son mixtos, el primer gol para que sea válido lo debe anotar una mujer, no hay árbitro sino facilitadores así los jugadores toman decisiones dentro del desarrollo de juego, y los partidos no se ganan por número de goles sino del cumplimiento de los acuerdos de convivencia.

“Estamos muy contentos con el impacto que ha tenido la Copa Claro por Colombia en este 2022. En Manizales tuvimos la participación de 264 niños, niñas y adolescentes quienes viajaron desde distintos lugares del país representando a sus departamentos en esta final. Muchos de ellos de comunidades indígenas y afro que por primera vez salieron de sus comunidades. Sabemos que con tecnología, educación y deporte estamos transformando sus vidas y sus contextos”, señaló María Consuelo Castro, gerente Claro por Colombia.

Desde las 8:00 a.m., la cancha sintética Luis Fernando Montoya en Manizales se vestirá de fiesta y recibirá a los equipos finalistas.