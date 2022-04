“La hinchada de Junior fue la que comenzó el desorden”: Eduardo Dávila

“Ese es un tema que maneja Win, nosotros no podemos hacer nada. Yo solicité desde el lunes pasado cambio de horario. El presidente (Fernando Jaramillo) me dijo que esa era la plataforma que tenía Win desde hace tiempo por temas de rating y otras. Yo ya le dije a la Dimayor que no volvemos a jugar de noche, que no me programen que no lo vamos a jugar. Ese estadio presenta una peligrosidad impresionante donde está ubicado, los accesos es un desastre”, agregó.

Por último, el máximo accionista del conjunto samario explicó que sacarán un comunicado y enviarán un informe a la Dimayor sobre lo ocurrido.

“No se ha hablado nada con la Dimayor. Nosotros haremos un comunicado, mandaremos un informe y allá irán los abogados y demostrarán que seguridad sí había y que los agresores fueron los de Junior. Con eso se da por terminado el episodio con el empate 1-1 y 1 se acabó”, finalizó.