Zverev será baja en Alemania para la Copa Davis

“Ser parte del equipo alemán de la Copa Davis en mi ciudad natal era mi gran objetivo, lo que me ha motivado una y otra vez en las últimas semanas He intentado hacer todo para estar aquí, pero estas nuevas dolencias me obligan a retirarme", dijo Alexander Zverev en declaraciones remitidas.

“El hecho de que Alexander no pueda jugar es muy doloroso tanto para él como para nosotros. Es un jugador que marca la diferencia y su retirada nos hará más difícil llegar a la final de Málaga" apuntó el capitán alemán de la Copa Davis, Michael Kohlmann.