Carlos Bacca y su sueño de jugar en el AC Milan: “me quería el Real Madrid”

“Tenía 3 opciones: AC Milan, Liverpool y Ancelotti me quería en el Real Madrid, pero al Milan no le puedes decir que no”, contó al medio citado anteriormente.

Luego de sus triunfos en el equipo Europeo, el colombiano decidió irse y marcar goles desde Italia. En el AC Milan estuvo desde el 2015 hasta el 2018, donde marcó 34 goles.