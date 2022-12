Carlos Antonio Vélez asegura que Millonarios merecía estar en la final

Vélez afirmó que siempre ha creído —con el respeto que me merecen Pereira y Medellín— que el equipo que mejor había hecho las cosas, durante el último tiempo, había sido Millonarios. “Y eso ratifica aquello de que no siempre los campeones son los mejores”.

El comentarista finalizó diciendo que: “sé que lo que estoy diciendo no le va a gustar nada a la gente del Medellín y a la del Deportivo Pereira, pero no estoy para hacer amigos ni para hacer periodismo social. Yo tengo que decir lo que he visto, lo que siento y ser coherente con lo que he dicho. No puedo salir con una ‘babosada’, tengo que decir lo que ha dicho todo el tiempo mi pensamiento”.