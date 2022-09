“Vos no salías por malo, sino por indisciplinado”: ‘Bolillo’ Gómez a Asprilla

Además, aprovechó el espacio con los periodistas de ESPN para defender a James Rodríguez. “Yo por ejemplo, nunca hablaría mal de James Rodríguez. Nunca hablaría mal de él como lo tienen vuelto nada ahora. Yo no hablaría mal de esos jugadores que van a la Selección y nos llevaron a dos mundiales”, agregó el timonel.

Por otra parte, en el panel se encontraba Faustino Asprilla, a quien comandó en el seleccionado durante los 90. Al delantero lo “regañó”, recordándole llamados de atención del pasado.

“(...) Es que vos (Faustino Asprilla) cuando salías, no salías por mal jugador ahora que me acuerdo, vos salías porque no eras disciplinado”, sentenció el estratega.