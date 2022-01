Alejandro Valverde dedica su triunfo en Mallorca a Egan Bernal

Alejandro Valverde (Movistar Team) ha dedicado su triunfo en el Trofeo Pollença-Port d'Andratx de la Challenge Mallorca al ciclista colombiano Egan Bernal (Ineos-Grenadier), que se recupera de un grave accidente mientras se entrenaba en su país, y al ex futbolista y ex entrenador Juan Carlos Unzué, que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA).



"Quiero dedicar esta victoria, muy especialmente, a dos personas. Lo primero, a Egan Bernal. Todo mi ánimo en su recuperación, y que ojalá le podamos ver muy pronto restablecido. Y en segundo lugar, a Juan Carlos Unzué. En los últimos meses está dando un ejemplo de fuerza y optimismo a todos, y en el equipo estamos todos volcados con lo que está haciendo. Desde aquí, un abrazo enorme, deseando que nos volvamos a ver muy pronto”, ha señalado en declaraciones a la prensa.



El corredor murciano ha conquistado este sábado en Mallorca el triunfo 131º de su trayectoria, y ha situado al Movistar Team a solo cuatro victorias de las mil con sus equipos profesionales desde 1980.



“Todo el equipo ha estado de 10. Hemos intentado tener controlada la carrera siempre al máximo, y el equipo se ha comportado a las mil maravillas. Teníamos que subir rápido aquí en Andratx para intentar eliminar a la gente rápida que quedaba en el grupo", ha explicado Valverde.



Y ha añadido: "Hemos conseguido cortar a Matthews (Holmes), que era el más potente que quedaba, pero le he visto volver a falta de 250 ó 300 metros. Ahí ya ha sido cuando he arrancado antes de que llegase y he podido conseguir la victoria".



El ciclista español, de 41 años, que se retira del pelotón internacional esta temporada, ha asegurado que para él "cualquier carrera ya es un homenaje".



"Agradezco a la organización el detalle que han tenido conmigo esta mañana (le rindió un homenaje); he podido devolverles el favor y darles las gracias con este éxito. Es la mejor forma de despedirme de esta carrera, con dos podios, una victoria… y ya pensando en la siguiente, que es Valencia", ha remarcado.



"Más que la edad, son los 20 años que llevo de profesional al más alto nivel", ha aseverado.



"Es algo muy, muy complicado de lograr, no solo físicamente, sino también mentalmente, e incluso yo estoy sorprendido de seguir aquí. Cuando era más joven hice declaraciones de que con 34 años yo creía que ya no iba a estar corriendo. Voy cumplir 42 en abril y sigo corriendo y ganando", ha indicado Valverde.