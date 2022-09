“Nosotros no nos creemos favoritos”: Alberto Gamero

Saben que pasan por un buen momento, pero a Millonarios no se le suben los humos a la cabeza, o al menos así lo manifestó el entrenador embajador, Alberto Gamero, quien aseguró que no se creen “favoritos” para la final de Copa ante Junior.

“Nunca nos hemos creído favoritos. Lo que yo he escuchado en Colombia ahora en el último tiempo no lo entiendo. Tu para ser campeón lo primero que debes hacer es que tu equipo intente jugar bien. Esto no es que si Gamero no queda campeón fracasó, eso no es así”, expresó ayer en la rueda de prensa previa al inicio de la final.

“Nosotros nunca nos hemos creído favoritos, pero sí tenemos en la mente jugar bien siempre. Este momento que tenemos no nos lleva a otro escenario de que queremos jugar bien. A las finales llegan los mejores, así que repito, aquí no hay favoritos”, añadió.

El orientador, que sabe que jugar en el Metropolitano es complicado, expresó que irán a mostrar la misma idea de juego de siempre.

“Esto es un partido de 180 minutos, no termina el miércoles (hoy). Junior saldrá a proponer, pero nosotros saldremos a hacer un partido similar. Será una final. Este equipo no vendrá a cambiar la idea y lo que viene haciendo en cualquier plaza”, manifestó el estratega.

“Queremos hacer lo que hicimos después de los 20 minutos en el juego de Liga (Millonarios se impuso por 1-0, en Barranquilla). Después de eso controlamos el juego e hicimos un partido mano a mano. El partido no será igual, el profe Julio ya tiene más tiempo de trabajo. Iremos a buscar la victoria”, complementó.

El técnico, que todavía no ha salido campeón con el conjunto azul, aseguró que su equipo quiere levantar el título, pero no negocia su idea de juego para lograrlo.

“Millonarios quiere ser campeón. Díganme un equipo que no trabaje para ser campeón. Lo que sí digo es que nosotros estamos trabajando bien, estamos bajo un modelo y una idea de que este equipo entre a la cancha a jugar bien”, comentó.

Por último, el timonel aseguró que el club ha hecho un esfuerzo grande para contar con Andrés Llinás y Álvaro Montero, quienes estaban con la Selección Colombia.

“El club ha hecho un esfuerzo grande para traer a los jugadores de la Selección. Si Montero llega, va a jugar. Llinás, si no juega hoy (ayer con la Selección) y se siente cómodo, va a jugar. Siempre queremos tener lo mejor a disposición”, concluyó.