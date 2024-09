El empate 0-0 entre Millonarios y Jaguares, el miércoles pasado en el estadio El Campín, en partido pendiente de la jornada 11 de la Liga II, dejó muy satisfechos a los integrantes del conjunto cordobés, pero incómodos y con desazón a los miembros del cuadro azul y a todos sus hinchas.

Teniendo en cuenta que los felinos solo suman un triunfo, cuatro empates y seis derrotas, los ‘Embajadores’ esperaban conquistar los tres puntos y acomodarse mejor dentro de los ocho mejores del torneo.

No obstante, se encontraron con un fuerte y extremo muro defensivo que les dificultó todos los caminos hacia el gol. Las labores tácticas y de precaución vinieron acompañadas con la acostumbrada cuota de marrulla de casi todos los equipos colombianos, incluido Millonarios, aplican para quemar un poco de tiempo y desesperar al rival cuando tienen un resultado favorable.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al compromiso, una pregunta de Daniel Casas, de Mundo Millos, espacio web especializado en el club capitalino, le apuntó a ese tema y señaló que el árbitro Héctor Rivera favoreció al visitante y perjudicó al anfitrión.

El comentario sobre el arbitraje apareció en el interrogante que estaba dirigido al defensor Julián Anaya, pero Édgar ‘el Panzer’ Carvajal, entrenador de Jaguares, respondió molesto y duramente a eso y al cuestionamiento que el comunicador le había hecho a él inicialmente.

“Profe, la tendencia marca que Jaguares empatando y perdiendo los ocho partidos que le quedan, estará en la B el próximo año. Desde su llegada, el equipo ha encontrado una mejoría en defensa, pero sigue siendo un equipo con muy pocos goles y muy pocas alternativas en ataque, más allá del partido con Envigado (victoria 2-1). ¿Cómo mejorar eso de cara a los próximos partidos? Y para Julián, el arbitraje hoy creo que fue permisivo en cortar mucho el juego, teniendo en cuenta que Millonarios es un equipo que es muy rápido y muchas veces se vio que el arbitraje perjudicó a uno y, por decirlo así, benefició al otro en cortar ese tipo de acciones. ¿Qué opinas del arbitraje en general?”, preguntó el periodista.

‘El Panzer’ empezó a disparar su respuesta: “Lo primero, si analizas bien el partido, es pa’ lado y lado. No nos pitan muchas faltas a nosotros cuando íbamos a coger a Millonarios en contrapié. Entonces no digas que es que Millonarios es veloz o que el árbitro cortó jugadas. Fue pa’ lado y lado, un partido parejo que el árbitro lo sacó bien, adelante, para que no hables de esas cosas, o no sé qué partido viste”.

“Y después, hablas el tema del descenso. Yo aquí no estoy tocando ese tema. Yo llevo un mes acá, el equipo empezó a sumar y mientras este equipo sume, no me importan los resultados de los otros. Mientras nosotros sumemos, seguramente vamos a mejorar el promedio. Venimos en tres partidos en línea consiguiendo resultados positivos. Anímicamente el equipo se ve muy bien y esperamos seguir con esa racha. Yo a ellos les dije, jerarquía es de nueve partidos, de diez partidos, estar ocho bien y por ahí cae uno. Ahí vamos, llevamos tres sumando y eso indica que el equipo va mejorando y que está creyendo en el trabajo, que anímicamente vamos para adelante en todo ese tema que acabas de mencionar. Por la mente de ninguno de nosotros ha pasado. Tenemos esa convicción y esa fe, porque es un equipo de mucha fe. Este equipo va a seguir sumando, y no quiero tocar ese tema. Mientras sumemos, estamos ahí saliendo de ese promedio”, agregó el DT de Jaguares.