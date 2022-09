Vigías del Museo Romántico: un compromiso con el patrimonio

La arquitecta y coordinadora de los vigías, Madeley Castaño, hizo referencia de los principales objetivos que tiene el programa.

“El programa de vigías salvaguarda el patrimonio de esta ciudad y el país, el programa le ha dado una voz y visibilidad a esas acciones que se han tomado en pro de este histórico lugar”.

Castaño agregó que: “El programa permite crear proyectos puntuales, hacer convocatorias formales y generar impactos positivos, con ello protegemos, cuidamos y respaldamos este museo que guarda la historia de la ciudad”.

Finalmente, confesó su motivación para hacer parte de dicho programa.

“Una vez escuché una frase decía ‘nadie ama lo que no conoce, ni protege lo que no ama’ y eso me motivó a estar aquí en el programa y transmitirle a la ciudadanía lo que este lugar representa”.

Juan Insignares, estudiante de último semestre de Economía en la Universidad del Atlántico, pertenece al programa desde hace tiempo y supo de esta iniciativa tras una visita que realizó en el museo y desde entonces quiso integrar este grupo.

“Inicié capacitándome junto a otros jóvenes de la ciudad, tuvimos un par de charlas y recorridos, y justo inicia la pandemia. Con esta se atrasa un poco lo que teníamos pensado, sin embargo, durante ese tiempo nos turnábamos para venir y hacer limpieza al museo”, expresó.

Insignares confesó que: “Mi amor por el teatro ha nacido a raíz de este voluntariado, quisiera en un futuro dedicarme al arte y era algo que no tenía en mente antes de pisar por primera vez este lugar”.

Por su parte, Daniela Rubiano, estudiante de octavo semestre de Historia en la Universidad del Atlántico se vinculó al programa de vigías hace cuatro años.

“Las experiencias personales que he tenido a lo largo de estos años han sido significativas, cuando iniciamos con las tertulias muchas personas preguntaron cómo iba el museo, por las piezas, se les tomaba un interés cultural y eso me llenó de alegría”, afirmó.

Rubiano confesó que es un privilegio poder conocer de cerca el archivo histórico que posee este museo.

“El poder tener de primera mano el material de archivo con el que cuenta el museo es sumamente valioso en lo personal como historiadora. Ahí he encontrado muchas pistas del pasado como fotografías, cartas y prensa”.