La Fábrica de Cultura le abre las puertas a ‘BAQ and ART’

El joven barranquillero Keyller De la Hoz, quien es uno de los ponentes del Festival, se refirió a su paso por la EDA como estudiante de Artes Escénicas.

“Mi paso por la EDA fue muy importante para mi carrera, no tenía muy claro lo que haría más adelante y creo que ese proceso me aclaró un montón el panorama. Le agradezco a la EDA por ese proceso que tuve ahí”.

Keyller, de 23 años, hizo mención a la importancia de este evento cultural. “Me parecen muy importantes estos espacios como gremio porque nos conocemos, nos relacionamos y aprendemos sobre lo que hace otro artista. Es un espacio también de reconocernos y comprender en qué punto estamos como gestores”.

El joven dio detalles de Champeta, el ritmo de la Tierra, una producción liderada por Disney+ y que coprotagoniza junto a reconocidos actores.

“La producción se encuentra en posproducción, estamos a la espera de que la anuncien y que el próximo año la serie esté disponible para Latinoamérica y el mundo. La gente de Disney ha hablado muy bien, esperemos que así sea”.

Finalmente, Keyller afirmó que compartirá con el público de ‘BAQ and ART’ su experiencia en el arte.

“Voy a mostrar las cosas que he aprendido y otras que me han salido, llevar un mensaje positivo de que sí se puede, hay metas que uno ve lejanas pero hoy se me han dado muchas. Socializaré sobre mi proceso y lo que me ha llevado hasta este punto”.