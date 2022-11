El gran reto de la Reina Cívica del Carnaval de Barranquilla 2023

Esta designación que realiza el Movimiento Cívico Todos por Barranquilla busca llevar a cada rincón de la ciudad un mensaje para avivar el sentido de pertenecía y los valores de nuestra identidad cultural.

Desde el momento de su designación, la soberana se ha involucrado en su rol de Reina Cívica, compartiendo en distintos eventos y transmitiéndoles el mensaje del disfrute de las fiestas con respeto y tolerancia.

Franco afirmó ser una mujer muy alegre, cualidad que debe tener cualquier reina para contagiar a las demás personas.

“Soy una mujer supremamente alegre. Me encuentro agradecida con Dios por esta vida que me dio. Desde pequeña me ha gustado el Carnaval y lo he disfrutado con toda mi familia”.