“Reducción en las tarifas de energías aun es insuficiente”: Ordosgoitia

Precisamente, al hacer balance de los primeros 100 días de su Gobierno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en que los precios de la energía deben reducirse aún más.



“Se redujeron, aun insuficientemente, las tarifas de energía en todo el país según las estadísticas del Dane y gracias al pacto que logró la Ministra de Minas, pero hay un porcentaje de la tarifa de energía eléctrica en Colombia demasiada alta basada en la especulación. No se entiende cómo teniendo todos los embalses llenos y repletos estemos pagando $400 kilovatio hora, como si no tuviéramos agua generando energía. El diferencial cuando deberíamos tener la energía más barata hoy que muchos años de la historia de Colombia es especulación y yo creo que hay que actuar”, explicó el Presidente.



El mandatario colombiano aseguró que la energía en Colombia podría llegar a ser mucho más económica, pero la especulación no permite que se dé esa reducción.