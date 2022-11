Támesis, la joya del clan Castaño entregada a víctimas en Montería

“La tierra es un instrumento de producción. Me imagino que aquí habían fiestas, abajo está lleno de billares grandes, salas de baile. Se hacían narco fiestas, es algo que se consiguió con la fuerza de la cocaína y de las armas. Y fíjense ustedes la belleza del lugar, es una hermosa casa, unas hermosas tierras, pero no hay ni una mata yuca sembrada, no hay una mata de maíz y entonces para qué es la tierra fértil, la tierra que tiene agua, cuál es su función social, claro que es una propiedad privada, pero esa propiedad tiene una función, es para algo. No es para ver pasarelas de mujeres que se compran ejerciendo el poder del machismo feudal que llegó a ser la ley en estas tierras”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Según el mandatario nacional, pese a que la hacienda Támesis se encontraba en poder de la SAE, seguían realizándose las mismas actividades que desarrollaban los tenedores a quienes les fue extinta.

“Tenemos prueba de todas las transacciones financieras que surgían de este bien que estaba administrado por el Estado, no por un particular, y las transacciones financieras van mostrando que las ventas y compras de ganado que se hacían desde este punto, eran las mismas que se hacían con el poseedor anterior, es decir, el narco poseía la hacienda, no cambió nada, pasó un proceso judicial, mataron al primer poseedor de la hacienda, pero sus amigos se quedaron y siguió igual. La pregunta es: ¿por qué este seguía siendo un nodo de la circulación del capital untado por la cocaína y por la sangre? No es un caso aislado y así ha sido con todo”, consultó el mandatario nacional.