Familiares y ganaderos piden por la pronta liberación de Salim Haddad

Haddad García, dueño de la Clínica Diac y Clínica Central, es miembro de una reconocida familia de comerciantes monterianos que hace varias décadas habría padecido de este flagelo.

En medio de las labores de búsqueda se ubicó la camioneta Toyota, de placa IUU 647, de Montería, propiedad de Haddad, en la que se movilizaba al momento del secuestro.

Óscar Haddad, hermano del ciudadano secuestrado, indicó que “nosotros hemos sido una familia que a pesar de que ya habíamos sufrido este flagelo, con el secuestro de mi papá en el año 80, podemos tener nuestro deseo de solucionar todo este impasse y traer de vuelta a mi hermano. Sabemos que los que lo tienen no han tenido en cuenta en la clase de persona que es, los favores que hace, las oportunidades laborales que ofrece, eso es algo que pesa mucho”, dijo antes de tomar una pausa para contener las lágrimas.

Agregó que “esto es algo que no tiene sentido, porque nosotros no le hacemos mal a nadie, simplemente hemos estado al frente de nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra familia y no tenemos compromisos ni pleitos con nadie y es una cosa absurda que esto esté sucediendo nuevamente en la familia, porque en su momento con mi padre fue duro ver que perdió la audición y la visión por esta causa”.

Los familiares del empresario secuestrado han recibido el apoyo de los empleados de la clínica Diac, quienes se han solidarizado.