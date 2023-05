Revelan detalles posteriores al asesinato de mujer embarazada en Sahagún

“Ella por fin se subió a la ambulancia, y yo la quería acompañar, pero ella me dijo que no, porque el marido la estaba esperando en el Hospital. Entonces ella se fue en la ambulancia y yo me regresé para la casa”, sostiene el testigo.

Después de eso, los campesinos que recibieron la extraña visita hablaron entre sí, sobre lo ocurrido, pues mientras ayudaban a limpiar a la bebé, le habían quitado de su cuerpo pequeños trozos de palma seca.

“La bebé tenía pequeños trozos de palma seca, y entonces varios familiares salimos a buscar unas matas de palma de vino que hay por la finca. Mi abuelo me dijo que había visto cuando la muchacha venía caminando por la orilla de la cerca. Hasta allá llegamos, y fue cuando vimos a una persona tendida en el suelo, era la señora Luz Betín Valdovino, que había sido asesinada”, expresó.

La mujer procesada no aceptó los delitos endilgados en su contra. Se supo que la víctima y la victimaria eran amigas de la infancia, pues estudiaron juntas.