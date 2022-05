Líderes del sur de Córdoba piden acciones concretas que brinden garantías

Sostienen las organizaciones defensoras de derechos humanos que desde el 5 de mayo se ha podido evidenciar la capacidad bélica de este grupo al margen de la ley que incluso ha afectado a misiones médicas.

“Luego de tres días de paro armado, el grupo armado ilegal AGC, concedió permiso mediante una misiva, tras las súplicas de las comunidades para abastecerse de los elementos vitales y necesarios en materia de alimentación. No obstante, dado que las zonas rurales dispersas, de difícil acceso a la comunicación, además solo permitían comprar, pero no dejaban mover ningún tipo de transporte, las comunidades rurales no alcanzaron a abastecerse por lo cual hoy literalmente aguantan hambre. Ello denota, un aparente desgobierno territorial e incapacidad de control en materia de seguridad por parte de la fuerza pública en su conjunto, avivado esto por el temor latente y evidente de la comunidad”, se puede leer en el documento.