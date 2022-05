Odalis, una artesana cordobesa ‘con los pies en la tierra’

Odalis nació sin brazos, así que cuando comenzó a dar sus primeros pasos, también aprendió a utilizar sus pies para agarrar, para peinarse, para acariciar, e incluso para elaborar finas artesanías en caña flecha.

Nació en Tuchín, Córdoba, pero su talento y sus pies la han llevado a recorrer diversas ciudades del país, y actualmente se encuentra radicada en Bogotá, donde se ha consolidado como una maestra artesana.

Odalis Yaneth Morales Velásquez calza poco menos de talla 37, pero siempre ha tenido los pies en la tierra, por lo que no se considera una persona discapacitada, solamente con unas características diferentes a los demás.

“Me sorprende ver a tantas personas con todas sus extremidades y que no valoran la vida. Aunque mi vida cotidiana parezca algo difícil, debo decir que yo me baño sola, me peino, me cepillo los dientes, me maquillo, me visto sin ayuda de nadie”, asegura.

Odalis ha luchado contra la adversidad desde el vientre de su madre, cuando padeció una aparente anomalía clínica llamada agenesia, que impidió que sus brazos se llegaran a desarrollar.

Es realista en su cotidiano vivir; por eso, no se hace vanas ilusiones, sabe que el éxito proviene del trabajo con disciplina, por lo que día a día inicia su jornada desde muy temprano para la elaboración de los sombreros que luego comercializa.

“Para hacer un sombrero vueltiao un artesano promedio emplea un solo día. Pero a mí me puede llevar cinco o hasta 15 días, dependiendo de la finura de las fibras, por eso es importante saber utilizar el tiempo”, sostiene.