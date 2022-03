Niños marcharon en rechazo a los abusos del sacerdote Carlos Carvajal

“Las niñas y los niños no se tocan, no se violan, no se matan. Cuidarlos es tarea de todos”, dice una de las consignas escrita en una pancarta.

A su turno un padre de familia que participaba de la actividad dijo que “no podemos vendarnos los ojos para no ver la realidad que está ocurriendo en nuestros barrios, donde el abuso contra la niñez es el pan de cada día, comprometiendo así su futuro”.

Cabe recordar que el cura fue enviado a la cárcel por el togado quien lo catalogó como un peligro para la sociedad, tras ser procesado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Mientras el religioso comparecía ante la justicia, la menor víctima de las agresiones sexuales recibe al acompañamiento de los profesionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.