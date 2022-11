Minvivienda estudia terrenos para reubicación de damnificados en Ayapel

“Ahora el Gobierno no quiere ni que nosotros mismo tapemos el chorro. No dan el permiso, y no nos queda de otra, seguiremos hasta las últimas consecuencias, porque a los adultos nos tienen muertos en vida, pero hay que salvar a nuestra juventud, a nuestros hijos, tener sentido de pertenencia. Si nosotros no tenemos tierras donde trabajar, no tenemos cómo salir adelante, no tenemos cómo pagarle a los bancos, que nos están cobrando desde hace más de un año y con qué le pagamos si no podemos producir” sostuvo.

Regino pidió al Gobierno que se ponga la mano en el corazón y no sea indolente ante la situación que atraviesan millares de familias en La Mojana por causa de las filtraciones del río Cauca.

“Es muy importante que el Gobierno sepa que ya no aguantamos más. El bloqueo a las vías será indefinido porque el actual gobierno quiere desaparecer $1.8 billones de pesos, que había destinado el presidente Iván Duque para la solución definitiva de las inundaciones en La Mojana”, concluyó.

De igual manera los damnificados en Ayapel se han mostrado reacios a la propuesta de una posible reubicación planteada por el Gobierno nacional.