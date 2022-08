La ebanistería, un oficio en manos de mujeres en San José de Uré

Para Inés la ebanistería es mucho más que un rebusque, es una forma de vida que se manifestó de diferentes formas durante su niñez y que en la edad adulta tomó forma con base en las experiencias que iba viviendo.

“Yo siempre me enfoqué en el arte desde niña y también miraba a mi abuela Ana María Segura Hernández, cuando ella hacía manualidades en cartón, para pasar el tiempo. Entonces yo aprendí a dibujar y cuando crecí estudié Técnica en Construcción, que consiste en licitar, presentar planos, edificaciones y construir casas de uno y dos pisos. También estudié ebanistería porque siempre soñaba con tener mi propia empresa, algo que me generara empleo estable, porque eso es lo que se necesita cuando uno pasa por muchos momentos difíciles en la vida, como en el caso mío, que soy mujer cabeza de hogar, me tocó levantar a mis hijos sola”, narró.

La asociación fabrica productos en madera como muebles, ventanas, camas, clóset, vitrinas, comedores, entre otros enseres, pero esas no son las únicas destrezas de Inés, pues durante su crecimiento aprendió diferentes oficios que le permitieron en su momento ganar el sustento.

La asociación Artesanos con Visión Empresarial comenzó con 11 miembros, pero algunos se retiraron para dedicarse a otras labores, mientras que otras personas murieron por causas naturales.

“Anteriormente éramos 11 personas, de ellos falleció un señor que era adulto mayor y los demás no quisieron seguir. Los inicios no son fáciles y se requiere de mucha constancia para hacer valer los compromisos que se adquieren de palabra. Esas personas que se fueron se dedicaron a otros trabajos, a averiguar un empleo por otra parte y nosotros seguimos aquí luchando y luchando hasta que gracias a Dios las cosas se fueron dando y aquí estamos”, sostuvo.