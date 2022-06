Arrecian campaña contra el contrabando durante la feria ganadera en Córdoba

"Durante la Feria el Grupo Operativo de la Gobernación de Córdoba, con el apoyo de la FND, adelantará acciones para seguir posicionando entre cordobeses y turistas, herramientas para identificar productos legales e ilegales, explicar la relación entre el recaudo y la inversión social, y difundiendo el mensaje de la importancia de la cultura de la legalidad, el impacto del contrabando en la seguridad del departamento y su relación con delitos conexos como el narcotráfico y el terrorismo", dijo la secretaria de Hacienda de Córdoba, Natalia Figueroa.

Al respecto, Juan Pablo Vargas Serrano, subdirector de Acuerdos y Convenios (e) de la FND y líder nacional del Programa Anticontrabando, señaló que "escenarios como la Feria de la Ganadería incentivan el turismo y apoyan la economía local. No podemos permitir que estas oportunidades de fortalecimiento económico se vean opacadas por el contrabando. Los cordobeses y quienes visiten el departamento durante estas festividades, están llamados a celebrar de manera responsable y hacerlo siempre en el marco de la legalidad para que el contrabando no nos quite lo ganado para salud, educación y deporte".