Anuncian adopción de 39 nuevas plazas para etnoeducadores en Córdoba

Según el mandatario, la medida permitiría acabar con la criticada educación contratada que se utiliza en estas localidades del sur del departamento.

“Les pido a quienes cumplan los requisitos que ejerzan ese rol con responsabilidad, que sientan que están educando y ayudando a fortalecer su propio territorio, si uno no ama su casa, si uno no ama su tierra, si uno no genera ese regionalismo positivo, nadie nos va a valorar, ni el municipio ni el departamento, porque uno mismo tiene que dar ejemplo y que sigamos trabajando en ese sentimiento positivo y favorable del orgullo que se siente ser cordobés”, señaló Benítez Mora.

Se supo que con el nombramiento de estos 39 etnoeducadores, de los cuales 36 son afrodescendientes y 3 indígenas se beneficiará una población estudiantil de 3.300 alumnos aproximadamente, en cuatro instituciones educativas, los cuales tendrán garantizada su estabilidad educativa, lo que también representa un impacto positivo para la comunidad en general y para la institucionalidad.