Docentes de Córdoba ratificaron paro por no pago de retroactivos salariales

“Reiteramos lo que manifestamos en días anteriores, que de no darse el pago esperado hasta este viernes, el día lunes nosotros nos vamos a movilizar. Nos vamos a concentrar para utilizar el accionar de los plantones en los municipios de Lorica, Montería y Sahagún exigiendo el pago inmediato del retroactivo salarial”, dijo el líder sindical.

Martínez Páez continuó diciendo que “no es posible que a estas alturas del año todavía los maestros de estos tres entes no tengan la cancelación de este retroactivo, no podemos permitir que se sigan burlando de nuestros derechos a un pago oportuno de nuestro salario. Por lo tanto responsabilizamos a los gobernantes y secretarías de Educación de Montería, Lorica y Sahagún por la no asistencia de los niños y estudiantes en las aulas el día lunes y cuantos días sean necesarios si no se cancela el retroactivo salarial”.

Desde mediados de esta semana los educadores anunciaron el cese de actividades, precisamente este viernes solamente se dictaron clases hasta las 9:00 de la mañana como una antelación al paro definitivo.