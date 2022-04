Docente en Sahagún habría hecho proselitismo político ante sus estudiantes

“Me pueden grabar, yo estoy pensionado”, se escucha en el audio, mientras también los instruía sobre las ventajas de hacer parte del Pacto Histórico, y hace referencia a una mujer de origen indígena de La Guajira, quien aspiró al Senado y fue electa en las pasadas elecciones.

“No me importa si me graban si estoy haciendo política o no estoy haciendo política, pero sus papás si pueden reivindicarlos a ustedes, sus papás pueden tomar decisiones por ustedes y es por eso que los invitamos. Yo tengo mi pensión y me puedo ir cuando quiera”, habría expresado el docente.

El profesor insistiría a sus alumnos en votar por el candidato en mención para cambiar el país y, al mismo tiempo, criticaba a varios expresidentes de la República y algunas familias porque han perdurado en el poder durante años.

“No me da miedo, aunque está prohibido lo que yo haga, pero no me lo perdona Dios, ni me lo perdona la historia sino lo hago”, sostuvo.

Desde la Secretaría de Educación de Sahagún, a través de un comunicado rechazó tajantemente la conducta del docente de una institución educativa del municipio, quien presuntamente invitó a los estudiantes a sugerirles a sus padres de familia votar por determinado candidato en las próximas elecciones de Presidencia de la República.

Desde esa dependencia informaron que “hacemos un llamado a todo nuestro cuerpo docente, directivos y administrativos de los distintos establecimientos educativos, a abstenerse de utilizar en proselitismo político los elementos destinados al servicio público, así como evitar disponer del tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar actividades de tipo político, según establece la Procuraduría General de la Nación, como ente regulador de los servidores públicos”.

Al final del comunicado la Secretaría manifestó que “como entidad, defendemos categóricamente la libertad de pensamiento y de expresión y exigimos el respeto a todos los integrantes de la comunidad educativa. De igual forma, queremos recalcar que esta situación obedece a un caso particular y no representa el actuar del gremio docente, por lo tanto pedimos no estigmatizar la valiosa labor de nuestros maestros”.

Hasta el momento el docente Vicente González no se ha pronunciado con relación a los señalamientos en su contra, ni tampoco han entregado declaraciones desde la Asociación de Maestros de Córdoba, Ademacor, que engloba al sindicato de educadores en Córdoba.