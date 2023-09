Detalles de la disculpa del padre de Daniel Sancho con la familia Arrieta

El contenido del escrito, dirigido a la señora Darling Arrieta, fue revelado por programa Mañaneros de TVE en España. Fue la misma hermana de Edwin quien en una entrevista dio a conocer lo que se puede leer en la misiva.

Darling señaló que un principio no quería revelar que había recibido una carta, pues dudaba de su veracidad. Sin embargo, luego de comprobar que sí era escrita por Rodolfo Sancho, decidió revelar su lo que expresa la misiva.

"Hola Darling, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero, quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros. (...) No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado", dio a conocer el programa sobre la carta.