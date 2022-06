Desde Córdoba elevan peticiones hacia el presidente electo Gustavo Petro

Por su parte, la familia Calle, del partido Liberal, el único clan político tradicional que respaldó abiertamente la candidatura de Gustavo Petro, cantó victoria a través de Gabriel Calle Agua, quien fungió como gerente en Córdoba de la campaña ganadora por la carrera a la presidencia.

“Gracias Córdoba, infinito agradecimiento a cada uno de los cordobeses, hicimos realidad un sueño de todos, llevamos a la presidencia al hijo de Ciénaga de Oro, al hijo de Córdoba, al hijo del Caribe. Enorme felicidad me embarga, decir que Gustavo Petro es el político más votado en la historia del departamento de Córdoba y es hoy el Presidente de la República, el primer presidente cordobés”, dijo Calle Aguas.

El Gerente de la campaña por el Pacto Histórico en este departamento indicó además que “este es un trabajo que es de todos los equipos políticos, sociales y populares, que nos la jugamos por el cambio, por la vida, que nos la jugamos contra viento y marea para lograr este sueño que hoy lo vemos materializado. Agradezco a los equipos alternativos, al pueblo en general que se volcó a las calles, veremos por fin un presidente que materialice cada uno de los sueños que hemos tenido como departamento y me llena de alegría y orgullo que la juventud salió a votar con ese enorme entusiasmo. La alegría no me cabe en el pecho, Petro presidente y Francia Márquez, vicepresidenta; ya es una realidad, es una hecho, es la presidencia de Córdoba”, concluyó.

Desde los sectores civiles y veedurías también se han elevado peticiones al Presidente electo, entre las que se destacan inversiones en vías terciarias, y a las inundaciones.

Darío Díaz, de la veeduría Velar por Más, indicó que “el próximo gobierno debe hacer muchas obras por Córdoba, debe priorizar las vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos agrícolas, debe priorizar la educación superior y media en las diferentes instituciones educativas públicas y privadas. También debe ser vigilante para que los problemas de corrupción del departamento no sean tan grandes y la obra primordial que se debe realizar es que de una vez por siempre se construyan los muros de contención en el río Sinú y San Jorge, lo mismo en los límites de La Mojana, entre Sucre y Córdoba para que podamos finiquitar ese gran problema que invierno tras invierno causa inundaciones y pérdidas en los pequeños productores”.