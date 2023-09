Desarticulan red de comercio ilegal de agroquímicos en Montería

Los detenidos tendrán que responder por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales; fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud; y alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida.

El alto oficial continuó diciendo que “cabe destacar que no se realizó la aprehensión de los productos incautados, ya que no se pudo determinar su país de procedencia, y se evidenció que estos productos eran falsificados en el mismo lugar donde se realizaba su comercialización ilegal. El comercio de insumos agrícolas ilegales, como los agroquímicos falsificados o adulterados, y las semillas no certificadas, es una problemática que afecta a todos los colombianos. Estos productos ilícitos ponen en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país, generan serias preocupaciones para el medio ambiente y amenazan el sustento económico de nuestros agricultores”.