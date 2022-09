En Montería reubicarán colegio afectado por el ruido de aviones

“Tenemos ya posibilidades importantes de lotes que tienen particulares y también uno que es administrado por la SAE y puntos adicionales en lo que tiene que ver con diseño, dotación, construcción y que lógicamente vamos a trabajar de manera muy rápida e integral”, indicó.

Con relación a las peticiones hechas por la comunidad, Ordosgoitia Sanín le manifestó a los docentes y estudiantes que lo más importante es avanzar en la consecución del lote, los otros puntos son un tema de dinámica y organización.

“He dado instrucción para que se comiencen a realizar los diseños arquitectónicos. La primera semana de octubre, en las sesiones ordinarias, pasaremos al Concejo la ubicación y especificaciones del terreno para que aprueben la compra y he dado instrucción a la secretaria de Educación, Lina Cordero, que revise la priorización de la dotación y el plan de Todos a la U para apoyar varios de los estudiantes de grado 11”, sostuvo.

Según el mandatario se estudia la distancia del nuevo lote para que no afecte el recorrido y transporte de los estudiantes.

Por su parte la concesión del aeropuerto Los Garzones también se mostró dispuesta a encontrar una solución en el menor tiempo posible.

“Vemos que quieren contribuir con los temas que se requieren, la Aerocivil lo manifestó de manera muy puntual. No eludimos ninguna responsabilidad y no hemos sido inferiores a los retos que se nos han presentado. Nuestro gobierno entiende que llevan mucho tiempo esperando, toda vez que en el pasado les plantearon unas acciones que no fueron cumplidas", dijo el alcalde.

Añadió que: "lo que sí debe quedar muy claro es que tenemos la voluntad administrativa y presupuestal para buscar todas las alternativas posibles para que la nueva sede de la Institución Educativa de Aguas Negras se construya pronto. Esperamos el próximo lunes o martes tener una definición completa de cuál es el lote ideal, el que más se acomoda a las necesidades de la comunidad”, concluyó el Alcalde.