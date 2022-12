Joven que resultó quemado con pólvora está en cuidados intermedios

“Él se sentó en una silla, pero de repente yo escuché el estallido y vi el humo que le salía de la ropa. Sonó duro. La gente lo ayudó, porque no podía ni caminar. Lo pusieron en una silla y llamaron a la Policía y una ambulancia”, dijo.

La testigo asegura que debido a las lesiones el joven no podía abrir los ojos.

“Me pareció ver que también botaba sangre por la boca. No me atreví a verlo de cerca, porque eso fue muy impresionante. Acá dejaron la moto de él y al día siguiente vino la mamá a recogerla, pero no quise preguntarle más, porque ella se veía muy preocupada”, sostuvo.