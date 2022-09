Procuraduría pide decisiones definitivas frente al relleno de Loma Grande

“Debo señalar muy puntualmente que las observaciones que la Procuraduría ha formulado en torno al proyecto a la ejecución de las obligaciones de la licencia giran en torno a tres aspectos planteados por la comunidad.

El primero, que es el manejo y gestión de los lixiviados que ya los hemos enunciado; el segundo, la presencia de olores ofensivos que también se ha dejado de presente por este órgano de control; y un tercer elemento, es la necesidad tal vez y probable que a partir de esta audiencia y del propio ejercicio de seguimiento de la Corporación de las necesidades de ajustar las distintas medidas de manejo ambiental previstas en la licencia incluyendo las medidas de compensación”, concluyó el Procurador Delegado.

Por su parte la CVS, a través de su director Orlando Medina Marsiglia, señaló que le ha hecho seguimiento a este problema del relleno sanitario y dan cuenta de presuntos incumplimientos por parte de la empresa Urbaser, como por ejemplo no contar con una planta de tratamiento químico de lixiviados.

“Nuestros seguimientos e informes dan cuenta de presuntos incumplimientos, tales como aprovechamiento forestal no autorizado, intervención en áreas que se encuentran fuera de los terrenos licenciados, no contar con planta de tratamiento químico de lixiviados, la inexistencia de un acople entre el base de disposición inicial y el vaso de la ampliación, no realizar cierre y clausura del vaso inicial de disposición de residuos sólidos en el relleno, mal manejo de lixiviados, haber realizado intervención en áreas de exclusión y de intervención con restricciones; entre otros reportes que han sido los informes de esta autoridad ambiental y los actos administrativos expedidos lo que han permitido que otras entidades y personas interesadas tengan conocimiento técnico de lo que se evidencia en la zona”, indicó el directivo.